Aziz Yıldırım'ın evine gelen kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evinde acı bir olay yaşandı. Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'a manikür ve pedikür yapmak üzere eve gelen kuaför hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Habertürk'te yer alan habere göre; özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, manikür ve pedikür için geldiği evde aniden fenalaştı. Bir anda yere yığılan Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine Aziz Yıldırım'ın evine gelen sağlık ve polis ekipleri Gündoğdu'nun henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatını kaybettiğini doğruladı.

ÖLÜM NEDENİNİ TESPİT ETMEK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Gündoğdu'nun ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek.