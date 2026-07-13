Aziz Yıldırım'ı açıkladı: İsmail Kartal'ı da anlattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Talisca, İsmail Kartal'la gelen değişimi anlatırken, Aziz Yıldırım'ın kendilerinden ne istediğini de açıkladı.

Talisca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

"Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha iyi olalım. Bu anlamda kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk olarak Ocak ayında gelmiştim. Burada geçirdiğim ilk dönemde 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum, bu yüzden çok mutluyum.

Şampiyon olmak tek hedef. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim. Oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman son düdüğe kadar çok fazla savaşacağız. Onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Bizler bunun için çok çalışıyoruz, takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum."

Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene takımıma saha içinde daha da fazla katkı sağlarım. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim.

"HER POZİSYONDA OYNARIM"

Şunu herkes biliyorki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum. Ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beni nerede değerlendireceğini en iyi hocamız bilir. Benim nerede oynamamı isterse orada elimden gelenin en iyisini yaparım çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda kendimi rahat hissediyorum çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz.

Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan kulübümüz oluyor. Bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Tüm oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum. Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman kolaylaştırıyor.

Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Sonuçta taraftarlarımız tabi şampiyon olmak istiyor. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak istiyoruz ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olamayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak. Devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

İSMAİL KARTAL VE AZİZ YILDIRIM

İsmail Kartal bu camianın çocuğu. Her zaman bu camianın içerisinde olmuş biri. İsmail Kartal, oyun felsefesi olarak hep önde ve yüksek tempoda ofansif oyun oynamak isteyen bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe böyle oynamalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan. Herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyunculara çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Bütün oyuncuların saygı duyduğu bir isim. Aynı saygıyı oyunculara da gösteriyor. Bu anlamda kendisiyle çalışmak kolay.

Başkanımız Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Hepimizin her zaman arkasında olduğunu söyledi. Bize destek olacağını söyledi. Bu camia için çok önemli birisi. Zaten bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından mutluyuz." (AA)