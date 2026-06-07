Aziz Yıldırım'dan seçim zaferi sonrası ilk açıklama: Transfer için tarih verdi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sona erdi. 17 bin 245 oy almayı başaran Aziz Yıldırım, başkanlığa seçildi.

"KAZANAN FENERBAHÇE'DİR"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yönetim kuruluyla beraber kürsüye gelen Aziz Yıldırım, taraftarlara seslendi. Yıldırım konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Aziz Yıldırım'ın konuşması şu şekilde:

Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz. Onlar da güzel tezahüratlar yaptı. İnşallah bu tezahüratları bu stadyumda hep birlikte yaparız ve şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin birlik olmaya ihtiyacı var.

"TAKVİYELERİ 15 GÜN İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ"

Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Size minnettarım. Nihat Bey ve arkadaşları stadyumu büyütmek için çalışmalarına başlayacaklar.