Son Dakika | Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda kazanan belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi geçerek yeniden başkan oldu.

AZİZ YILDIRIM FARKLI KAZANDI

Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak seçimi önde tamamladı. Hakan Safi'nin oyu ise 9 bin 927'de kaldı.

HAKAN SAFİ STADI TERK ETTİ

Seçim mağlubiyetini kabul eden Hakan Safi stadı terk etti. Safi'nin ayrılmasıyla birlikte statta kutlamalar başladı.

Stattan ayrılırken bir açıklama yapan Hakan Safi, "Bizlere oy veren değerli camiama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Bize inanmışlar. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ediyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için!" dedi.

6 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

İlk olarak 1998 yılında başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım kesintisiz 20 yıl başkanlık yaptı. Fenerbahçe tarihinin en uzun süre başkanlığını yapan Aziz Yıldırım döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşandı. Yıldırım, 2019 yılında Ali Koç’a kaybederek başkanlığı devretti. Yıldırım, 2024 yılında Ali Koç’a karşı yeniden aday olsa da seçimi kaybetti.