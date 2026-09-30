Aziz Yıldırım'dan Murat Kurum hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Bakanlık binasında bir araya geldi.

MURAT KURUM'DAN BAŞARI DİLEĞİ

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, Yıldırım’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Bakan Kurum, Fenerbahçe Kulübü, yönetim ve futbolculara yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Fenerbahçe’nin Türk sporundaki yerine de değinen Kurum, sarı-lacivertli kulübün uzun yıllara dayanan tarihi ve geniş taraftar kitlesiyle Türk sporunun önemli temsilcileri arasında bulunduğunu ifade etti.

MURAT KURUM'UN PAYLAŞIMI

Murat Kurum'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ı Bakanlığımızda ağırladık.

Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe’ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum.''