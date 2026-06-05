Aziz Yıldırım'dan kongreye 1 gün kala Ali Koç çıkışı: Hakan Safi'yi de ekledi
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun başlamasına 1 gün kala başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a çağrıda bulundu. Hakan Safi'yi de unutmadı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce yaptığı birlik çağrısını tekrarladı.
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran'da yapılacak. Kongrede başkan adaylanı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.
Kongrenin başlamasına 1 gün kala Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç çıkışı geldi. Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye de seslendi.
"SEÇİMDEN ÖNCE ÇAĞRI YAPIYORUZ"
Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce yaptığı birlik çağrısını tekrarladı.
Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:
"Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi