Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran'da yapılacak. Kongrede başkan adaylanı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.

Kongrenin başlamasına 1 gün kala Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç çıkışı geldi. Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye de seslendi.

"SEÇİMDEN ÖNCE ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce yaptığı birlik çağrısını tekrarladı.

Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür."