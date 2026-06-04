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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı

Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Nelson Semedo'yla yollarını ayıracak. Yıldırım, milli futbolcu Zeki Çelik'e teklif yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım kadro planlamasını sürdürüyor.

SEMEDO'YU GÖNDERİP ZEKİ ÇELİK'İ GETİRMEK İSTİYORA

Nelson Semedo'nun sağ bekteki performansından memnun olmayan Aziz Yıldırım, yerine milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Nelson Semedo'yla yollarını ayıracak olan Yıldırım, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer için görüşmelere başlayan Yıldırım'ın resmi teklifini yaptığı öğrenildi. Yıldırım, Zeki Çelik'le 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı - Resim : 1

JUVENTUS VE MARSILYA DA İLGİLENİYOR

Ancak oyuncunun durumu Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Serie A ekiplerinden Juventus ve Ligue 1'den Marsilya, Zeki Çelik'le ilgileniyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN ABD'DE

Halihazırda 2026 Dünya Kupası nedeniyle ABD'de bulunan Zeki Çelik'in turnuva sonunda kararını vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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