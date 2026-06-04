Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Nelson Semedo'yla yollarını ayıracak. Yıldırım, milli futbolcu Zeki Çelik'e teklif yaptı.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım kadro planlamasını sürdürüyor.
SEMEDO'YU GÖNDERİP ZEKİ ÇELİK'İ GETİRMEK İSTİYORA
Nelson Semedo'nun sağ bekteki performansından memnun olmayan Aziz Yıldırım, yerine milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Nelson Semedo'yla yollarını ayıracak olan Yıldırım, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.
Transfer için görüşmelere başlayan Yıldırım'ın resmi teklifini yaptığı öğrenildi. Yıldırım, Zeki Çelik'le 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
JUVENTUS VE MARSILYA DA İLGİLENİYOR
Ancak oyuncunun durumu Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Serie A ekiplerinden Juventus ve Ligue 1'den Marsilya, Zeki Çelik'le ilgileniyor.
DÜNYA KUPASI İÇİN ABD'DE
Halihazırda 2026 Dünya Kupası nedeniyle ABD'de bulunan Zeki Çelik'in turnuva sonunda kararını vermesi bekleniyor.