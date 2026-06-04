Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı

Aziz Yıldırım'ın yollayacağı ilk isim belli oldu: Yerine milli yıldıza teklif yaptı Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Nelson Semedo'yla yollarını ayıracak. Yıldırım, milli futbolcu Zeki Çelik'e teklif yaptı.