Aziz Yıldırım talimat verdi: Fenerbahçe'de soruşturma başlatıldı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım loca satışlarına dair inceleme başlattı.

LOCA SORUŞTURMASI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; yönetim statta aynı özelliklere sahip olan localardan birinin 150 bin euroya, birinin ise 850 bin euroya satıldığını tespit etti.

Yönetim ayrıca loca sahiplerinden amatör branşlara istenen ek katkının bazı kişilerden alınırken bazı kişilerden alınmadığı gördü.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetimi olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Sercan Hamzaoğlu'nun konuya dair paylaşımı şu şekilde:

Fenerbahçe yönetimi, loca satışlarında ciddi fiyat farklılıkları tespit etti.

Aynı özelliklere sahip localardan birinin 150 bin Euro’ya, diğerinin ise 850 bin Euro’ya verildiği belirtiliyor.

Buradaki önemli detay şu:

Normal şartlarda bazı loca sahiplerinden amatör branşlara destek amacıyla ek katkı alınıyor. Ancak yapılan incelemelerde bu ek katkının bazı kişilerden alınırken bazı kişilerden alınmadığı görülmüş.

Yönetim bu nedenle tüm loca sözleşmelerini ve satış süreçlerini incelemeye aldı. Loca sahiplerine de konuyla ilgili bilgilendirme yapılacak.