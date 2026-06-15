Aziz Yıldırım Serdal Adalı'yla beraber izledi: Yeni dönemin ilk galibiyeti geldi
Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup etti. Karşılaşmayı yerinden takip eden Aziz Yıldırım yeni dönemin ilk galibiyetini aldı.
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE SERİDE BERABERLİĞİ YAKALADI
Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko parkeden 93-68'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler seride durumu 1-1'e getirdi.
AZİZ YILDIRIM İLE SERDAL ADALI YAN YANA İZLEDİ
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş başkanı Serdal Adalı mücadeleyi yan yana takip etti. Olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım yeni döneminde ilk galibiyetini aldı.
ÜÇÜNCÜ MAÇ 17 HAZİRAN'DA
Serinin üçüncü maçı 17 Haziran Çarşamba akşamı Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi