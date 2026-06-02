Aziz Yıldırım ''İyi ki almamışlar'' diyerek açıkladı: Futbol aklı olmadığı için...

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, TV100'de açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği ancak başarısız olduğu Ademola Lookman transferini değerlendirdi.

''İYİ Kİ ALMAMIŞLAR''

Aziz Yıldırım değerlendirmesinde, ''Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı. Yazık! Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı." dedi.

''LİDER OLUNMAZ, LİDER DOĞULUR''

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, “Lider olmak ayrı bir durum. Zor günlerde olduğunuz camiayı doğru şekilde yönlendirmek demektir. Ben liderim. Vizyonlu bir insanım. İnsanlar düşünmeden düşünür ve uygularım. Lider olunmaz, lider doğulur. Sonradan olmaz. Doğuştandır.” ifadelerini kullandı.

NEDEN ADAY OLDU?

Fenerbahçe başkanlığına neden aday olduğunu aktaran Yıldırım, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bu yüzden kayıplar oluyor. Önce taraftar kayıpları oluyor. Şampiyon olmadığınız halde bütün gelecek gençleri kaybedersiniz. 12 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bunu kırmak için hem akıl hem iyi bir yönetim olarak bu başarısızlığı bitirmek istiyoruz. Tecrübe bende, akıl da hem bende hem de bu yönetimde. Bu işe 'dur' diyebilecek bir ekip olduğumuz için talip olduk." yorumunu yaptı.

''İKİ OYUNCU İLE GÖRÜŞÜYORUZ''

Aziz Yıldırım transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, “İki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi 'Gidip görüşeceğim' diyor. Sordum, 'Gelen giden yok' dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor gelecek.” dedi.