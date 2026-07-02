UEFA'nın Fenerbahçe'ye kestiği 7 milyon euroluk ( 373 milyon lira) Finansal Fair Play cezası, kulüp içinde sert bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım cepheleri arasındaki gerilim, camianın dikkatini bir anda 2025 kongresine çekti.

ALİ KOÇ CAMİASI KONGREYE İŞARET ETTİ

Ali Koç'un ekibinin sorumluluğu doğrudan Eylül 2025 kongresine bağladığı ifade edildi. O toplantıda reddedilen 11, 12 ve 13. maddelerin taşınmaz satışları ve projelerden gelecek sıcak parayı durdurduğunu, bunun da UEFA kriterlerini aşan mali tabloya zemin hazırladığını savunuldu. Yüzde 70 sınırına karşılık yüzde 84'lük yük oluşturan bu tablo, cezanın doğrudan gerekçesi olarak gösterildi. Söz konusu maddelerin, Aziz Yıldırım'ın o dönemdeki çağrısıyla veto edildiği de Ali Koç yönetimi tarafından hatırlatıldı.

GÖKTÜRK SORUMLULUĞU ÖNCEKİ YÖNETİMLERE YÜKLEDİ

Başkanvekili Barış Göktürk ise; Sözcü'nün haberine göre farklı bir tablo çiziyor. Göktürk'e göre cezayı doğuran harcamalar iki ayrı dönemde gerçekleşti: Ali Koç'un son yaz transferleri ve Sadettin Saran'ın kış dönemi harcamaları.

SAHAYA YANSIMASI DA VAR

Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmesi beklenirken hem mali limitler hem de yabancı oyuncu kontenjanının dolu olması da camiada endişe yarattı. Taraftar takviye beklerken UEFA'nın 7 milyon euroluk cezası eski yönetimle hesaplaşmayı gündeme getirdi.

CAMİADA ENDİŞE BÜYÜYOR

Koç - Yıldırım hattındaki gerilimin tırmanması, Fenerbahçe camiasında ciddi bir endişeye yol açıyor. Kulüp tarihinin en köklü isimlerini karşı karşıya getiren bu polemik, sezon başlamadan önce gündemi meşgul ediyor. Taraftarın beklentisi ise net: Saha içindeki hesaplar, saha dışındaki tartışmaların gölgesinde kalmamalı.