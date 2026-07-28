Aziz Yıldırım bizzat geldi: Fenerbahçe hazırlığını yaptı

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Zabrze Arena'da teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gornik Zabrze maçının taktiği üzerinde duruldu.

AZİZ YILDIRIM YERİNDE TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticiler antrenmanı yerinde takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL TEK GOL GALİBİYETE YETTİ

Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin golü Anderson Talisca'dan geldi.