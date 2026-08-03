Aziz Yıldırım açıkladı: Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Ocak ayında altyapının başına Chris Van Puyvelde gelecek" açıklamasının ardından Belçikalı futbol adamı gündeme oturdu. Belçika Milli Takımı'nı yakından takip eden gazeteci Manuel Jous, Sabah Spor'a Van Puyvelde'nin kariyerini ve futbol dünyasındaki konumunu değerlendirdi.

EN KRİTİK DÖNEMİ: 2015-2018

66 yaşındaki Van Puyvelde'nin kariyer yolculuğunu aktaran Jous, Belçikalı futbol adamının 2000'li yılların başında Club Brugge'de şampiyonluklar yaşadığını belirtti. Ardından Olympiakos, Gent ve Heerenveen'de çeşitli görevler üstlenen Van Puyvelde, 2015-2018 yılları arasında Belçika Futbol Federasyonu'nda teknik heyet sorumlusu olarak kariyerinin en kritik dönemini yaşadı. Jous, "Bu süreç Belçika'nın Altın Jenerasyon olarak adlandırılan en başarılı yıllarıydı. Lukaku, Hazard ve birçok önemli oyuncunun yükselişinde bu yapılanmanın önemli katkısı oldu" dedi.

ÇİN'DEN FAS'A

Roberto Martinez'in federasyonda görevi devralmasının ardından ayrılan Van Puyvelde, Çin'de ve ardından Fas Milli Takımı'nın yapılanma sürecinde önemli görevler üstlendi. Bu uluslararası deneyim, Belçikalı futbol adamının organizasyon vizyonunu daha da güçlendirdi.

"PERDE ARKASINDA ÇALIŞAN BİR İSİM"

Jous, Van Puyvelde'nin profilini şu sözlerle özetledi. "Chris Van Puyvelde futbolu çok iyi bilen bir isim. Ön planda olmayı seven biri değil. Perde arkasında çalışan, güçlü uluslararası bağlantıları ve futbol vizyonuyla projeleri yöneten bir futbol adamıdır." Belçikalı gazeteci, Van Puyvelde'nin altyapı organizasyonu, oyuncu gelişimi ve kulüp yapılanması konularındaki tecrübesiyle Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayabileceğini de vurguladı.

MODERN FUTBOL

Antrenör eğitimi, veri analizi, altyapı entegrasyonu ve kulüp-milli takım işbirliği modelleri üzerine geliştirdiği projelerle tanınan Van Puyvelde, sürdürülebilir başarı ve metodoloji ilkelerini savunan bir futbol adamı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Ocak ayında hayata geçirmeyi planladığı altyapı reformunda bu deneyimin belirleyici rol oynaması bekleniyor.