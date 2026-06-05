Aziz Yıldırım 3 yıllık anlaşmayı yaptı: İlk transferi belli oldu
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi'yle anlaşmaya vardı. Yıldırım'ın seçilmesi halinde Kosovalı golcü, 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulda seçilmesi halinde ilk takviyeyi forvet hattına yapacak.
VEDAT MURIQI İLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Daha önceden 2 santrfor getirmeyi planladığını açıklayan Aziz Yıldırım ilk anlaşmayı yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yıldırım, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile el sıkıştı.
Haberde Aziz Yıldırım ve Vedat Muriqi'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı vurgulandı. Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde açıklayacağı ilk ismin Vedat Muriqi olması bekleniyor.
23 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 3 bin 137 dakika sahada kaldı. Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
21 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Süper Lig'de daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği2 Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, 2020 yılında Lazio'ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler transferden 21 milyon euro kazandı.