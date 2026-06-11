Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği 8 futbolcu ortaya çıktı
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Aykut Kocaman en güçlü adaylar arasında yer alırken başa geçmesi halinde 8 ismi kadroda düşünmüyor.
Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu mazbatasını aldı. Görevi resmen devralan Aziz Yıldırım çalışmaları hızlandırdı.
Aziz Yıldırım’ın ilk olarak teknik direktör tercihini yapması beklenirken Aykut Kocaman en güçlü adaylar arasında yer alıyor.
8 İSME PLANLARINDA YER YOK
TV100'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman başa geçmesi halinde 8 ismi kadroda düşünmüyor.
Aykut Kocaman'ın planları arasında yer almayan futbolcular şu şekilde:
N’Golo Kante, Dorgeles Nene, Archie Brown, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Sidiki Cherif, Diego Carlos.
"TRANSFERLER 15 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK"
Öte yandan ilk takviyelerin yakında gerçekleşmesi bekleniyor.. Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra kürsüde yaptığı açıklamada 15 gün içerisinde transferlerin yapılacağını dile getirmişti.