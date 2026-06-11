Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği 8 futbolcu ortaya çıktı

Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği 8 futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Aykut Kocaman en güçlü adaylar arasında yer alırken başa geçmesi halinde 8 ismi kadroda düşünmüyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği 8 futbolcu ortaya çıktı
Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu mazbatasını aldı. Görevi resmen devralan Aziz Yıldırım çalışmaları hızlandırdı.

Aziz Yıldırım’ın ilk olarak teknik direktör tercihini yapması beklenirken Aykut Kocaman en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

8 İSME PLANLARINDA YER YOK

TV100'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman başa geçmesi halinde 8 ismi kadroda düşünmüyor.

Aykut Kocaman'ın planları arasında yer almayan futbolcular şu şekilde:

N’Golo Kante, Dorgeles Nene, Archie Brown, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Sidiki Cherif, Diego Carlos.

Son Dakika | Aziz Yıldırım'dan beklenmedik teknik direktör açıklamasıSon Dakika | Aziz Yıldırım'dan beklenmedik teknik direktör açıklaması

"TRANSFERLER 15 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK"

Öte yandan ilk takviyelerin yakında gerçekleşmesi bekleniyor.. Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra kürsüde yaptığı açıklamada 15 gün içerisinde transferlerin yapılacağını dile getirmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aykut Kocaman Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro