Aykut Kocaman ve İsmail Kartal istedi: Aziz Yıldırım hemen anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hücum hattına flaş bir ismi katmaya hazırlanıyor.

GREENWOOD'LA ANLAŞMAYA VARILDI

Fransız basınından L'equipe gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertliler, Marsilya'dan Mason Grenwood'la anlaşmaya vardı. Haberde Fenerbahçe'nin cömert bir maaş teklifinde bulunduğu vurgulandı.

BEKLENTİ 50-55 MİLYON EURO

Fransız kulübünün ise Mason Greenwood'un ayrılığı için 50-55 milyon euro bandında bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe ise transferi 30 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor.

HEM AYKUT KOCAMAN HEM DE İSMAİL KARTAL İSTEDİ

Fenerbahçe'de hem Aykut Kocaman hem de İsmail Kartal, yeni yönetime verdiği raporda Mason Greenwood'un transfer edilmesini istemişti.

26 GOL VE 11 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Mason Greenwood, 3 bin 577 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 26 gol ve 11 asist kaydetti.