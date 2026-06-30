Attığı gollerle takımı TFF 1. Lig'e çıkardı: Teşekkür edip "Güle güle" dediler

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkan Mardin 1969 Spor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teşekkürler Mücahit Can Akçay

2025-2026 sezonunda şampiyonluk yaşayarak kulübümüzün tarihinde önemli bir başarıya imza atan kadromuzun değerli isimlerinden Mücahit Can Akçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kırmızı-lacivertli formamız altında gösterdiği mücadele, attığı goller ve kulübümüze sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Mücahit Can Akçay."

25 MAÇTA 15 GOL ATTI

Mücahit Can Akçay, geçen sezon 25 lig maçında forma giymiş, 15 gol atarak takımın TFF 1. Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.