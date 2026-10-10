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Asensio harika döndü: Fenerbahçe zorlanmadan kazandı

Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Asensio harika döndü: Fenerbahçe zorlanmadan kazandı
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Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MARCO ASENSIO GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marco Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu böylece döner dönmez golünü atmış oldu.

MAÇ FAZLASIYLA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan Fenerbahçe maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 10 puandaki Çaykur Rizespor ise 9. sırada kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP ASTON VILLA

Sarı-lacivertliler hafta içerisinde Aston Villa'ya konuk olacak. 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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