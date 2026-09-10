Arda Turan'ın Shakhtar'ı 1 puana razı oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk oldu.

Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

SHAKHTAR İLK YARIYA ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Shakhtar Donetsk öne geçti. Ukrayna temsilcisinde Gleiker Mendoza, 45+1. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne taşıdı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

PSV İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

PSV Eindhoven, ikinci yarıya hızlı başladı. Ev sahibi ekipte Sergino Dest, 48. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi.

Bu skorla Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Ukrayna temsilcisi 2. haftada AEK Atina'yı Londra'da konuk edecek. PSV ise Leipzig deplasmanına çıkacak.