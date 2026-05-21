Arda Turan'ın şampiyon Shakhtar'ına nazar değdi: Son maçta oldu

Ukrayna Premier Ligi'nin 30. hafta ve son hafta maçında şampiyon Shakhtar Donetsk, sahasında Kolos'u konuk etti.

Stadion Ukrayna'da oynanan mücadele, 1-0'lık Kolos galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz biterken, Kolos golü 49. dakikada Tahiri ile buldu.

Mücadelede başka gol çıkmadı ve Kolos maçı 1-0 kazandı.

21 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 21 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Shakhtar Donetsk, son mağlubiyetini 5 Ekim 2025 tarihinde LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilerek almıştı.

Bu sonuçla Shakhtar, oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alarak ligi 72 puanla 1. sırada tamamladı.