Arda Turan'ın şampiyon Shakhtar'ına nazar değdi: Son maçta oldu
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı şampiyon Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 30. ve son hafta maçında Kolos'a 1-0 mağlup oldu ve 21 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ukrayna Premier Ligi'nin 30. hafta ve son hafta maçında şampiyon Shakhtar Donetsk, sahasında Kolos'u konuk etti.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 21 maçlık yenilmezlik serisi bitti.
Ukrayna Premier Ligi'nin 30. hafta ve son hafta maçında şampiyon Shakhtar Donetsk, sahasında Kolos'u konuk etti.
Stadion Ukrayna'da oynanan mücadele, 1-0'lık Kolos galibiyeti ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz biterken, Kolos golü 49. dakikada Tahiri ile buldu.
Mücadelede başka gol çıkmadı ve Kolos maçı 1-0 kazandı.
21 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 21 maçlık yenilmezlik serisi bitti.
Shakhtar Donetsk, son mağlubiyetini 5 Ekim 2025 tarihinde LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilerek almıştı.
Bu sonuçla Shakhtar, oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alarak ligi 72 puanla 1. sırada tamamladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi