UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi gerçekleşti. UEFA'nın Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in de rakipleri belli oldu.

ARDA TURAN FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

Ukrayna temsilcisinin rakipleri Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, RB Leipzig, AEK Atina ve Slovan Bratislava oldu.

Eşleşmede en dikkat çeken rakip Fenerbahçe oldu. Uzun yıllar Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olan Arda Turan şimdi de Shakhtar Donetsk'in başında sarı-lacivertlilerle mücadele edecek.

İÇ SAHA MAÇLARI LONDRA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı Londra'da oynanacak. Geçtiğimiz sezon maçlarını Polonya'da oynayan Arda Turan bu sezon Türkiye'de oynamayı istese de bu talep kabul edilmedi. Ukrayna temsilcisinin iç saha maçları Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak.