Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Arda Turan Fenerbahçe'ye rakip oldu: UEFA'nın kararı planları değiştirdi

Arda Turan Fenerbahçe'ye rakip oldu: UEFA'nın kararı planları değiştirdi

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle eşleşti. Turan maçları Türkiye'de oynamak istese de UEFA kararları nedeniyle bu sezon Londra'daki Stamford Bridge'de mücadele edecekler

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Turan Fenerbahçe'ye rakip oldu: UEFA'nın kararı planları değiştirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi gerçekleşti. UEFA'nın Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in de rakipleri belli oldu.

ARDA TURAN FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

Ukrayna temsilcisinin rakipleri Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, RB Leipzig, AEK Atina ve Slovan Bratislava oldu.

Eşleşmede en dikkat çeken rakip Fenerbahçe oldu. Uzun yıllar Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olan Arda Turan şimdi de Shakhtar Donetsk'in başında sarı-lacivertlilerle mücadele edecek.

Arda Turan Fenerbahçe'ye rakip oldu: UEFA'nın kararı planları değiştirdi - Resim : 1

İÇ SAHA MAÇLARI LONDRA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı Londra'da oynanacak. Geçtiğimiz sezon maçlarını Polonya'da oynayan Arda Turan bu sezon Türkiye'de oynamayı istese de bu talep kabul edilmedi. Ukrayna temsilcisinin iç saha maçları Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Turan Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro