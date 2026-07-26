Arda Turan Bursaspor'a takıldı: Hayran kaldı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk hazırlık maçında Bursaspor'la karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan maçta taraftarlar stadı doldururken kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

"MUHTEŞEM BİR TECRÜBE OLDU"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bugün bizim için muhteşem bir tecrübe oldu. Bizim için hissettirdikleri çok güzel. Bizim için çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Bu hazırlık maçından çok memnunum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bize yaşattıkları için Bursa halkına çok teşekkür ederim" dedi.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ"

Atmosfere hayran kalan Arda Turan, "Bir hazırlık karşılaşmasına böyle gelmeleri, bizi onore etti. Kendi adıma ne kadar teşekkür etsem az. Muhteşemler. Oyunculara Şampiyonlar Ligi atmosferi demiştim ama orada bile bazı stadyumlarda bu atmosferi bulamazsınız. Muhteşemdi her şey" sözlerini sarf etti.

"LONDRA'DA OYNAYACAĞIZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları Londra'da oynayacaklarını belirten Arda Turan, "Şu anda Londra'da oynayacağız gibi duruyor. Türkiye'ye gelmek istedik ama UEFA şartları bizi çok zorluyor. Yoksa bu seyircinin önünde, Göztepe, Bursa, Eskişehir seyircisinin önünde oynamak muhteşem olmuştur. Yapacak bir şey yok. Londra'daki taraftarlarımız, Ukrayna halkı, Türk seyirciler, herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK 25 BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL"

İlk 24'ü hedeflediklerini söyleyen genç teknik adam, "İlk 24 bizim için çok büyük bir hayal. Çok genç bir takımız. Savaş içinde bir takım oluşturmak çok zor. Bugün de sezon hazırlığımızın ortasındayız. 4 günde 3 hazırlık maçı oynadık. Bugün bizim için çok iyi bir sınav oldu. Kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Zor bir hayal. Ev sahibi değiliz. Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir kriter. Ama maksimumumuzu yapıp ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"SHAKHTAR'A SADAKATİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine dair gelen soruyu yanıtlayan Arda Turan, "Shakhtar Donetsk, Eyüpspor'un hocasıyken beni buldu ve bana bu şansı verdi. Bana bu fırsatı veren insanlara... Profesyonellik önemli ama sadakat de profesyonelliğin gereğidir. Shakhtar Donetsk ile sözleşmeme sadık kalmayı ve yüzde yüzümle burada olmayı düşünüyorum. Daha önce çok büyük kelimeler attım, şartlar değişiyor, hayatın ne getireceğini bilemem ama ben duygusal ve sadakatli biriyimdir. Shakhtar'a sadakatimi göstermek istiyorum. Gelecekte ne olur bilinmez ama hayırlısı diyorum" dedi.