Arda Güler'in hareketi olay oldu: İspanyollar ne yaptığını bir türlü anlayamadı

İspanya Laliga'nın üçüncü haftasında Real Madrid sahasında Malaga'yı konuk etti. Eflatun Beyazlılar, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

ARDA GÜLER'E 4 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu. Sahaya girdikten sadece 4 dakika sonra golünü kaydeden Arda Güler performansıyla beğeni topladı.

TOKALAŞMAYI BEĞENMEYİNCE BİR DAHA SESLENDİ

Milli futbolcunun oyuna girmeden önce yardımcı antrenör Pintus ile görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Güler, ısınma sırasında yanına gelen Pintus ile kafa tokuşturarak selamlaştı. Ancak memnun kalmayan Arda Güler, Pintus'a seslenerek bir kez daha kafa tokuşturdu.

İSPANYOLLAR NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAYAMADI

O anlar sosyal medyada paylaşılırken İspanyol taraftarlar, Arda Güler'in ne yapmaya çalıştığını sorguladı. Türk taraftarlar ise bunun Türklere özgü bir selamlaşma şekli olduğunu dile getirdi.