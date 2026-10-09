Arda Güler'den Montella'ya duygusal veda!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona ererken Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'den İtalyan teknik adama veda mesajı geldi. Montella'ya teşekkür eden milli futbolcunun duygusal ifadeleri dikkat çekti.

ARDA GÜLER'DEN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının ardından milli futbolcu Arda Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı İtalyan teknik adama sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla veda etti.

Genç yıldız, Montella'nın kendisine verdiği destek ve güvenin önemini vurgularken birlikte geçirdikleri döneme ilişkin teşekkürlerini dile getirdi.

Arda Güler'in paylaşımı şu şekilde:

"Mister, her şey için teşekkür ederim.

Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman önemli oldu. Milli takımda unutulmaz anlar paylaştık ve birlikte yarattığımız tüm bu güzel anılar için size her zaman minnettar olacağım.

Sizinle çalışmak benim için bir zevkti. Size ve tüm ekibinize gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum."