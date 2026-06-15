Arda Güler maç sonu çok sinirlendi: Hareketi olay oldu
Avustralya'ya 2-0 kaybeden millilerimizde Arda Güler'in maç sonu kolundaki bandı yere fırlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’yla kozlarını paylaştı. Vancouver’da oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 2-0’lık skorla mağlup oldu.
ARDA GÜLER SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Avustralya karşısında alınan mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığı yaratırken Arda Güler’in maç sonu görüntüsü olay oldu.
Mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamayan Arda Güler, hakeme tepki gösterdi. Güler daha sonrasında bileğindeki bandı çıkarıp yere fırlattı.
O ANLAR KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Milli futbolcunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından görüntülendi.
SIRADAKİ RAKİP PARAGUAY
Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Paraguay’la kozlarını paylaşacak. 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 06.00’da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi