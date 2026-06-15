Halk TV Spor Arda Güler maç sonu çok sinirlendi: Hareketi olay oldu

Arda Güler maç sonu çok sinirlendi: Hareketi olay oldu Avustralya'ya 2-0 kaybeden millilerimizde Arda Güler'in maç sonu kolundaki bandı yere fırlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.