Arda Güler bu sefer dayanamadı: Sahada artık çıldırdı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atletico Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 53'te Alex Grimaldo (P) ve 59'da Jonathan David kaydetti. Real Madrid'in tek golüyse 89'da Antonio Rudiger'den geldi.

İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya Real Madrid formasıyla ilk 11'de başlayan Arda Güler, 53. dakikada yerini Antonio Rudiger'e bıraktı.

ARDA GÜLER'E ATMAYINCA PAS HATASI YAPTI

Mücadelenin 31. dakikasında gelişen bir Real Madrid atağında Arda Güler'in tepkisi olay oldu. Kontraya çıkan Real Madrid'de boşa düşen Arda Güler, Vinicius'tan pas istedi. Ancak Vinicius boşta olan Arda Güler yerine Mbappe'ye pas atmak isteyince hata yaptı.

TOP KAYBEDİLİNCE ÇOK SİNİRLENDİ

Pozisyonun ardından Arda Güler'in Vinicius'a sert tepki gösterdiği görüldü. Daha önce de Vinicius, Arda Güler'den pas istemiş ancak Mbappe'ye atılınca Brezilyalı futbolcu tepki göstermişti.