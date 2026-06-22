Anderlecht gibi Amedspor: Lukaku'yu gösterdi

Amedspor'un yeni teknik direktörü Besnik Hasi, taraftarlara ilk mesajlarını gönderdi. Kulübühn YouTube kanalında soruları yanıtlayan Hasi, Anderlecht modelini uygulayacağını belirten, ünlü futbolcu Lukaku'yu örnek gösterdi.

Besnik Hasi'nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Gelmeden önce atmosferi görmüştüm. Amedspor bu sezon şampiyon olduğunda ve taraftarların sonrasında gösterdiği coşku benim için çok etkileyiciydi. İkinci ligden Süper Lig'e yükseldiğimiz bu kulübe katılmak ve onlarla birlikte bu yolculuğu yapmak benim için çok heyecan verici. Benim için de yeni bir lig olacak bu yüzden Amedspor ile birlikte bu yarışmada yer alacağım için çok heyecanlıyım.

Önümüzdeki sezon Amedspor'dan bol hareketli, dinamik, yoğun mücadele ruhu ve disiplinli bir futbol bekleyin. Bu kesin. Kariyerimde daha önce yaptığım bilinen şeyler bunlar."

"ANDERLECHT'TE YAPTIĞIMIZ BUYDU"

"En büyük ilham kaynağım hem oyuncu hem de antrenör olarak en çok zaman geçirdiğim kulüp Anderlecht. Bu yüzden en çok etkileyen yer burası oldu. Her zaman kendi kimliğimizi yaratmak, çok hareketli ve yoğun bir futbol oynamak istedik. Anderlecht'te yaptığımız ana şey alt yapıdan yetiştirmekti. Yaptığımız buydu aslında. Bir çok genç oyuncuyu geliştirdik. Romelu Lukaku'dan Youri Tielemans'a onlar da uluslararası alanda büyük kariyerler yaptılar ve hala milli takımda oynuyorlar. Yani Anderlecht'in DNA'sında genç yetenekler yaratmak vardı. Elbette ilk hazırlıklarımızda genç oyuncularımıza da şans tanımak istiyorum. Akademimizde ki iyi oyuncularımızı da geliştirebiliriz. Öncelikle takımda mevcut olan kaliteyi belirleyeceğiz. Ardından da takımı istediğim gibi oynaması için geliştirmeme yardımcı olabilecek oyuncu profilleri belirleyeceğiz ve Süper Lig'de ihtiyaç duyacağımız istikrarı sağlayacağız.

Bu yıl transfer dönemi çok özel çünkü Dünya kupası var. Biliyorsunuz ki birçok takım orada herkes transferleri bekliyor. Biz kulüp olarak bu konuda çok fazla çalışıyoruz. Nedim Bey ve kulübün transfer birimi ile birlikte çok yakından çalışıyoruz. Bu işe gerçekten çok uzun saatler çok uzun günler harcıyoruz ki doğru oyuncuları getirebilelim. Amedspor'da birlikte oynamak isteyeceğim doğru oyuncuları getirmek çok önemli.

Taraftarlara söz veriyorum ki maçları kazanmak için sahada ki herkes elinden gelenin en iyisini yapacak ve biliyorum ki sizler arkamızdasınız ve bu yüzden temsil ettikleri takımla gurur duymalarını sağlamak istiyorum."