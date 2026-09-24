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Anadolu Efes tatsız başladı: Barcelona'ya kaybetti

Anadolu Efes, EuroLeague'nin ilk haftasında İspanyol ekibi Barcelona'ya kaybederek turnuvaya yenilgiyle başladı.

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Anadolu Efes tatsız başladı: Barcelona'ya kaybetti

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.

Karşılaşmaya istekli başlayan ve 5. dakikada 14 sayılık (6-20) fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

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BARCELONA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.

ANADOLU EFES SONUNU GETİREMEDİ

Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Anadolu Efes Barcelona
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