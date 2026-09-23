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Amedspor'un rakibi belli oldu

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Amedspor milli arada hazırlık maçı yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'un rakibi belli oldu

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Amedspor, 13 puana ulaştı. Diyarbakır ekibi averaj farkıyla Galatasaray'ı geçmeyi başararak liderlik koltuğuna oturdu.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİLER

Milli araya lider girmeyi başaran Amedspor'da camia büyük bir sevinç yaşadı. Milli arada 6 gün izin yapacak Diyarbakır ekibi daha sonrasında toplanıp hazırlıklara başlayacak.

MARDİN 1969 SPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR

Amedspor milli arada bir de hazırlık maçı yapacak. Yerel basında çıkan haberlere göre; Amedspor hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

LİGDE 7. SIRADA YER ALIYORLAR

TFF 1. Lig'deki son 2 maçını kaybeden Mardin 1969 Spor 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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