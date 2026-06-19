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Amedspor'da işleri değiştiren rapor: Yönetim bir anda vazgeçti

Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, Felix Afena-Gyan'ın Süper Lig'in ritminde yetersiz kalacağını bildirdi. Bunun üzerine Diyarbakır ekibi, transferden vazgeçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'da işleri değiştiren rapor: Yönetim bir anda vazgeçti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un başına geçen teknik direktör Besnik Hasi, yönetime raporunu sundu.

BESNIK HASI'NIN RAPORU İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Arnavut teknik adamın, Felix Afena-Gyan'a dair değerlendirmesi üzerine işler değişti. amedtv.com'da yer alan habere göre; Besnik Hasi, Ganalı genç futbolcunun Süper Lig'in sert ve fiziksel güce dayalı yapısına uyum sağlayamayacağını öne sürdü.

Amedspor'da işleri değiştiren rapor: Yönetim bir anda vazgeçti - Resim : 1

YÖNETİM TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Deneyimli teknik adamın raporu sonrasında Amedspor yönetimi transfer politikasını değiştirdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Felix Afena-Gyan'ın bonservisini almaya çalışan Diyarbakır ekibi, transferden vazgeçti.

5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Amedspor'da formasıyla bu sezon 31 maçta forma giyen Felix Afena-Gyan, bin 402 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki futbolcu bu sürede 5 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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