Amedspor'da işleri değiştiren rapor: Yönetim bir anda vazgeçti
Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, Felix Afena-Gyan'ın Süper Lig'in ritminde yetersiz kalacağını bildirdi. Bunun üzerine Diyarbakır ekibi, transferden vazgeçti.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un başına geçen teknik direktör Besnik Hasi, yönetime raporunu sundu.
BESNIK HASI'NIN RAPORU İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
Arnavut teknik adamın, Felix Afena-Gyan'a dair değerlendirmesi üzerine işler değişti. amedtv.com'da yer alan habere göre; Besnik Hasi, Ganalı genç futbolcunun Süper Lig'in sert ve fiziksel güce dayalı yapısına uyum sağlayamayacağını öne sürdü.
YÖNETİM TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Deneyimli teknik adamın raporu sonrasında Amedspor yönetimi transfer politikasını değiştirdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Felix Afena-Gyan'ın bonservisini almaya çalışan Diyarbakır ekibi, transferden vazgeçti.
5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ
Amedspor'da formasıyla bu sezon 31 maçta forma giyen Felix Afena-Gyan, bin 402 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki futbolcu bu sürede 5 gol ve 6 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi