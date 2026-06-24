Amedspor'a bir anda veda etti

Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Diyarbakır ekibi, Süper Lig'e çıkılmasında önemli pay sahibi olan Erce Kardeşler'le yollarını ayırdı.

Amedspor açıklamasında "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Teşekkürler kaptan" dedi.

ERCE KARDEŞLER'DEN VEDA MESAJI

Erce Kardeşler ise sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Erce Kardeşler mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, hayatımda her zaman özel bir yeri olacak bir döneme veda ediyorum.

Burada geçirdiğim süre boyunca sadece sahada mücadele etmedim; güzel bir şehri tanıdım, çok değerli insanlar kazandım ve unutamayacağım anılar biriktirdim. Diyarbakır'ın samimiyetini ve bu şehrin insanlarının sevgisini her zaman güzel hatırlayacağım.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kadronun bir parçası olmak ise benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.

Bu süreçte birlikte çalıştığım yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Ayrılırken geride dostluklar, güzel anılar ve birlikte yazdığımız çok özel bir hikâye bırakıyorum.

Bu güzel şehre ve herkese gönülden teşekkür ediyor, Amedspor'a Süper Lig'de başarılarla dolu bir sezon diliyorum.