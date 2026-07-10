Amedspor Vanspor'un teklifini kabul etmedi: Kardeşlik bitti

Stadının yıkılmasından dolayı iç saha maçlarını komşu şehirlerde oynamak isteyen 1. Lig ekibi Vanspor FK arayışlarına devam ediyor.

Van ekibi, Amedspor ve Batman Petrolspor'un statlarını kullanma talebinin reddedildiğini açıkladı ve isyan etti.

KARDEŞLİK BİTTİ

Kırmızı siyahlı kulüp yaptığı açıklamada, iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynamak için Amedspor ve Batman Petrolspor yönetimleri ile görüşmeler yaptığını ancak her iki kulübün de statlarının ve zeminin zarar görebileceğini belirterek talebi reddettiklerini belirtti.

''KARDEŞLİK SÖZDE KALDI''

"Zor Günde Kapılar Kapandı; Kardeşlik Sözde Kaldı, Bir Çim Tanesi Kardeşlikten Değerliymiş" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sezon stadyumumuzun yıkılması nedeniyle iç saha maçlarımızı komşu şehirlerde oynayabilmek adına iyi niyetle girişimlerde bulunduk.

Bu kapsamda Vanspor Futbol Kulübü olarak Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda, stadyumlarının zarar görebileceğini, zeminlerinin bozulacağı gerekçesiyle kulübümüze ev sahipliği yapmayacaklarını tarafımıza bildirdiler.

Yıllardır aynı coğrafyanın takımları olarak "kardeşlik", "dayanışma" ve "fikir birliği" söylemleriyle anıldık. Ancak bugün yaşanan süreç, bu söylemlerin zor günlerde ne ölçüde karşılık bulduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Vanspor Futbol Kulübü olarak inanıyoruz ki; gerçek dayanışma, yalnızca iyi günlerde verilen mesajlarla değil, ihtiyaç duyulan zamanlarda sergilenen tutumlarla anlam kazanır. Futbolun temelinde rekabet kadar dayanışma ve fair play ruhunun da bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Tarafımıza bildirilen bu geri dönüşleri kamuoyunun ve spor kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."