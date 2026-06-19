Amedspor Süper Lig'e çıkınca TFF 1. Lig'e döndü: Poko geri döndü

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak bünyesine kattığı Andre Poko'yu bu kez bonservissiz ve kalıcı olarak transfer etti. Amedspor ile sözleşmesi sona eren Gabonlu orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya imza attı.

"HİKAYE KALDIĞI YERDEN DEVAM"

Sarıyer'in resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon mücadelemize güç katan Andre Poko ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Sarıyer ruhu için yeniden omuz omuza!

SEZON ORTASINDA FARK YARATMIŞTI

Sezonun ikinci yarısında Sarıyer formasını giyen Poko, sergilediği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Poko, Amedspor’un 2025 - 26 sezonunda ikinci yarıda savunmada görev aldı. Diyarbakır ekibinin Trendyol 1. Lig’i 2. sırada bitirerek Süper Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı.

Amedspor'un geçen sezonki performansı:

8 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet, 81 gol atıp 42 gol yedi.