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Halk TV Spor Amedspor sahasında Beşiktaş'ı devirdi: Galatasaray'dan liderliği devraldı

Amedspor sahasında Beşiktaş'ı devirdi: Galatasaray'dan liderliği devraldı

Beşiktaş'ı konuk eden Amedspor sahadan 3-2 galip ayrıldı. Diyarbakır ekibi, Galatasaray'ı geçerek liderliği devraldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor sahasında Beşiktaş'ı devirdi: Galatasaray'dan liderliği devraldı

Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede Amedspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın golleriyse 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8'de Orkun Kökçü'den (P) geldi.

CISSE KIRMIZI KART GÖRDÜ

84. dakikada Amedspor forması giyen Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AMEDSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 13 puana ulaştı. Diyarbakır ekibi averaj farkıyla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 3. sıraya geriledi.

FİKSTÜR

Milli aranın ardından Amedspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kocaelispor'u konuk edecek.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.

22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

28. dakikada sol kanattan atağa çıkan Orkun Kökçü'nün kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.

37. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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