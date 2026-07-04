Amedspor kaleyi kapattı
Geçen sezon Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan kaleci Erce Kardeşler'in yerine gelen isim belli oldu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaleci Erce Kardeşler ile yolların ayrılmasının ardından Diyarbakır temsilcisi aradığı ismi buldu.
3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.
GELİR GELMEZ HOŞGELDİN MESAJI YAYINLANDI
Mustafa Burak Bozan’a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” denildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi