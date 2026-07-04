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Amedspor kaleyi kapattı

Geçen sezon Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan kaleci Erce Kardeşler'in yerine gelen isim belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor kaleyi kapattı

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaleci Erce Kardeşler ile yolların ayrılmasının ardından Diyarbakır temsilcisi aradığı ismi buldu.

Amedspor kaleyi kapattı - Resim : 1

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

GELİR GELMEZ HOŞGELDİN MESAJI YAYINLANDI

Mustafa Burak Bozan’a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” denildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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