Amedspor kaleyi kapattı

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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaleci Erce Kardeşler ile yolların ayrılmasının ardından Diyarbakır temsilcisi aradığı ismi buldu.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

GELİR GELMEZ HOŞGELDİN MESAJI YAYINLANDI

Mustafa Burak Bozan’a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” denildi. (DHA)