Süper Lig’de lider konumda bulunan Diyarbakır ekibi Amedspor’a Barcelona modeli geliyor!

CEGA Medya’da yer alan habere göre; Amedspor’da İstişare Kurulu, takımın geleceği için 5 ve 10 yıllık programlar hazırladı.

Amedspor’a kalıcı gelirler elde edilmesi amacıyla Amedspor forma ve ürünlerinin satıldığı Amedspor Store’un çalışmalarına ağırlık verildiği ifade edildi.

Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki günde 18 bin forma satarak dikkat çeken Amedspor Store, yoğun talebi karşılamak için üretim faaliyetlerini Diyarbakır’a taşıdı. Ürün yelpazesini genişletme hedefi doğrultusunda Diyarbakır Tekstil Kent’te üretilen formalar, taraftarların satışına sunulmaya başlandı.

AMEDSPOR’A BARCELONA MODELİ

Ayrıca Amedspor İstişare Kurulu ve kulüp yönetimi, ürün çeşitliliğini daha da artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen kulüplerinden Barcelona’nın maçlarda kullandığı formalar ile taraftarlara yönelik forma modellerinin benzerlerini Amedspor Store’a kazandırmak için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

HEYET GÖRÜŞME İÇİN ÇİN’E GİDECEK

Amedspor, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Barcelona formalarını da ürün yelpazesine dahil etmek için harekete geçti. Büyük ölçüde doğadan ve katı atık alanlarından toplanan PET şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaştan hazırlanan formalar için Çin merkezli bir tekstil firmasıyla iletişime geçildi.

Kulüp yetkililerinin firma ile görüşmek üzere randevu aldığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Amedspor’dan bir heyetin Çin’e gitmesi bekleniyor. Heyette kulüp temsilcilerinin yanı sıra tekstil sektöründe uzman isimlerin de yer alacağı ve firma ile üretim sürecine ilişkin görüşmeler gerçekleştirileceği belirtildi.

KLİMALI FORMALAR

Barcelona’nın formaları Nike tarafından üretilirken, tasarım ve üretim sürecinde sürdürülebilirlik anlayışı da ön planda tutuluyor. Formalarda kullanılan polyester kumaş, plastik şişelerin eritilmesi ve ince ipliklere dönüştürülmesiyle elde edilen yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden hazırlanıyor.

Üretim sürecinin önemli bir bölümü Tayland, Endonezya ve Güneydoğu Asya’nın farklı noktalarında bulunan ileri teknolojiye sahip tekstil tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Barcelona’nın maçlarda kullandığı formalar, ter ve nemin vücuttan uzaklaştırılarak kumaşın dış yüzeyine taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bunun yanı sıra formanın belirli bölgelerinde hava akışını destekleyen havalandırma panelleri ve delikli bölümler yer alıyor.

Taraftarlar için hazırlanan modellerde ise profesyonel maç formalarından farklı olarak daha klasik, standart ve vücuda daha az oturan bir kesim tercih ediliyor.