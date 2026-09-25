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Halk TV Spor İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı

İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı

Genellikle spor muhabirlerinin sorularını cevaplayan İlkin Aydın, Şebnem Ferah konserinin çıkışında magazincilere çarptı. Soruya önce şaşıran milli voleybolcu, annesi İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Daikin’in kaptanı ve Filenin Sultanları’nın yıldız voleybolcularından İlkin Aydın, annesiyle birlikte Şebnem Ferah konserine gitti.

Annesiyle kameralara poz veren 26 yaşındaki başarılı voleybolcu, kendisine yöneltilen soruyu şaşkınlıkla karşılarken, daha sonra ise kızgınlığını gizleyemedi.

İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı - Fotoğraf: 2
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İlk olarak Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonluğuna dair sorulan soruyu yanıtlayan İlkin Aydın, "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna "Çok mutluyuz, çok gururluyuz." yanıtını verdi.

İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı - Fotoğraf: 3
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İLKİN AYDIN’I KIZDIRAN SORU

Sohbetin devamında İlkin Aydın’a "Hep böyle annenizle mi gezersiniz?" sorusu soruldu.

İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı - Fotoğraf: 4
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Sorunun üzerine kısa süreliğine şaşkınlığını gizleyemeyen yıldız isim, net bir şekilde "Evet." yanıtını verdi.

İlkin Aydın’ın bu soruya kızdığı anlar kameralardan kaçmadı.

Başarılı voleybolcunun magazincilere kızdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı - Fotoğraf: 5
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GENÇ SPORCULARA SİTEM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir organizasyonda genç sporculara sitem eden İlkin Aydın, "Yeni jenerasyon bizi biraz yanlış örnek alıyor. Nasıl göründüğüm, ne saat taktığım veya saçımı nasıl yaptığım değil; benim buraya gelene kadar ne kadar çaba sarf ettiğimi ve nelerden fedakarlık ettiğimi görmeleri gerekiyor." demişti.

İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı - Fotoğraf: 6
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Kadınların sokakta kendilerine söylediği sözlerin kendisini nasıl etkilediğinden de bahseden İlkin Aydın, "Milli takım başarısı olduğu zaman milyonların izlediği, herkesin gözü önünde olduğu bir yerde oluyorsunuz. Kız çocukları, bazen kadınlarımız gerçekten bizi sokakta çeviriyor. Bize çok örnek oldunuz’ diyorlar; ağlamak istiyorum. Bizden daha çok yaşanmışlığı olan insanlar bile gelip bunu söylüyor. Sizden örnek alıyoruz’ dedikleri zaman çok gurur duyuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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