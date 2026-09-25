İlkin Aydın magazincilere çarptı! İlkay Aydın'ın yanında çok kızdı

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Kadınların sokakta kendilerine söylediği sözlerin kendisini nasıl etkilediğinden de bahseden İlkin Aydın, "Milli takım başarısı olduğu zaman milyonların izlediği, herkesin gözü önünde olduğu bir yerde oluyorsunuz. Kız çocukları, bazen kadınlarımız gerçekten bizi sokakta çeviriyor. Bize çok örnek oldunuz’ diyorlar; ağlamak istiyorum. Bizden daha çok yaşanmışlığı olan insanlar bile gelip bunu söylüyor. Sizden örnek alıyoruz’ dedikleri zaman çok gurur duyuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.