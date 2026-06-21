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Almanya'yı Deniz Undav kurtardı

Almanya, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni Deniz Undav'ın golleriyle geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Almanya'yı Deniz Undav kurtardı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Almanya, uzatmalarda bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti.
Fildişi Sahili, 30. dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla kapandı.

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İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Almanya, 60. dakikada oyuna giren Deniz Undav'ın 68. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.
Maçı tek kaleye çeviren Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.
Almanya karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak grupta puanını 6'ya çıkardı. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

ALMANYA-FİLDİŞİ SAHİLİ: 2-1

Stadyum: Toronto
Hakemler: Juan Benitez, Eduardo Cardozo (Paraguay), Milciades Saldivar (Peru)
Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Dk. 46 Rüdiger), Brown, Nmecha, Pavlovic (Dk. 60 Amiri), Sane (Dk. 60 Leweling), Musiala (Dk. 60 Undav), Wirtz, Havertz (Dk. 85 Goretzka)
Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Singo (Dk. 82 Doue), Odilon, Agbadou, Konan, Sangare (Dk. 75 Seko Fofana), Diallo (Dk. 75 Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (Dk. 85 Pepe), Bonny (Dk. 75 Guessand)
Goller: Dk. 30 Kessie (Fildişi Sahili), Dk. 68 ve Dk. 90+4 Undav (Almanya) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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