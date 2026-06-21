155 bin nüfuslu Curaçao bizim milli takımı geçti: Puan aldı

Dünya Kupası'na ilk kez katılan 155 bin nüfuslu Karayip Adaları ülkesi Curaçao, ilk puanını aldı. Curaçao, böylece oynadığı 2 maçta puan bile alamayan milli takımımızı 2026 Dünya Kupası sıralamasında geçmiş oldu.

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü ilk maçta Almanya'ya atan Curaçao, ikinci maçtaki Ekvador beraberliği ile de turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı.

Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahilleri'nin 3, Ekvador ve Curaçao'nun 1'er puanı bulunuyor.

Curaçao kalecisi Eloy Room, yaptığı 15 kurtarışla ülkesinin ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.

EKVADOR - CURAÇAO: 0-0

Stat: Kansas

Hakemler: Ning Ma (Çin), Fei Zhou (Çin), Saud Al-Maqaleh (Katar)

Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 83 Preciado), Pacho, Hincapie, Vite, Caicedo, Alcivar (Dk. 46 Rodriguez), Estupinan (Dk. 70 Angulo), Plata, Valencia, Yeboah (Dk. 89 Caicedo)

Curaçao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Fonville (Dk. 76 Eijma), Leandro Bacuna, Chong (Dk. 76 Margaritha), Floranus, Comenencia (Dk. 84 Roemeratoe), Juninho Bacuna (Dk. 75 Gorre), Locadia (Dk. 83 Kastaneer)

Sarı kartlar: Dk. 38 Alcivar (Ekvador), Dk. 39 Leandro Bacuna, Dk. 53 Juninho Bacuna, Dk. 56 Comenencia, Dk. 75 Gaari, Dk. 90+1. Kastaneer (Curaçao) (AA)