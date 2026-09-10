Alex de Souza'dan Talisca'nın ayrılığı için açıklama

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza açıklamalarda bulundu. Smex Youtube kanalında konuşan Alex de Souza, Talisca'nın ayrılışı ve Asensio'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE ÇOK YARDIM SAĞLAYABİLİRDİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Talisca'nın Fenerbahçe'ye katkısı için övgü solu sözler sarf eden Brezilyalı eski futbolcu, "Talisca Brezilya'da iyi oynadı, Portekiz'de iyi oynadı, Beşiktaş'ta iyi oynadı, diğer kulüplerde de iyi oynadı. Talisca harika bir futbolcu. Oynayış tarzını çok seviyorum. Fenerbahçe'de olduğu dönemde çok yardımcı oldu ama teknik heyet ve yönetim onu serbest bırakma kararı aldı ve kulüpten ayrıldı. Kalanların iyi performans göstermesini dilemeliyiz. Ama kesinlikle Talisca çok kaliteli bir oyuncu, Fenerbahçe'ye çok yardımı dokunurdu. Artık olamaz, şu an bulunduğu kulübe yardımcı olacaktır" dedi.

"ASENSIO ÇOK YARDIMCI OLABİLİR"

Alex de Souza, Smex'teki konuşmasında Asensio için ise "İspanya'da ortaya çıktığından beri onu çok beğeniyorum. Şimdi bir sakatlık durumu var. Umarım ciddi bir şey değildir, iyileşebilir. İsmail hocanın eline geçtiği andan itibaren çok yardımcı olabilir çünkü gerçekten çok kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.