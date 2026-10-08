Alex de Souza depremi! Felipe Melo da listede

Brezilya futbolunda lisans depremi! Alex de Souza ve Felipe Melo'nun da adı geçiyor.

Brezilya futbolu, sahte antrenörlük lisansı iddialarıyla çalkalanıyor. Arjantinli eski futbolcu ve teknik adam Alejandro Mancuso'nun, normal şartlarda yıllar süren antrenörlük eğitimlerini para karşılığında kısa sürede tamamlanmış gibi gösterdiği öne sürülürken, soruşturmada dünya futbolunun tanınmış isimlerinin adları da gündeme geldi.

İddialar arasında Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Alex de Souza, Felipe Melo, Diego Lugano ve Roberto Carlos gibi isimlerin bulunması dikkat çekti.

ÜÇ YILLIK EĞİTİMİN 10 GÜNE İNDİRİLDİĞİ İDDİASI

Brezilya merkezli UOL tarafından yürütülen araştırmaya göre, PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük lisanslarının normal süreçlerin dışında çok kısa sürelerde temin edildiği öne sürüldü.

Haberde, Alejandro Mancuso'nun yaklaşık 18 bin euro karşılığında adaylara hızlandırılmış lisans programı sunduğu ve yıllar süren eğitim süreçlerinin 10 gün içerisinde tamamlanabileceğini vaat ettiği iddialarına yer verildi.

Mancuso'nun futbolcuları ikna etmek için, "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

ALEX DE SOUZA, FELİPE MELO VE LUGANO DA LİSTEDE

Araştırmada adı geçen isimler arasında dünya futbolunun tanınmış eski yıldızları yer aldı.

Felipe Melo, Diego Lugano, Alex de Souza, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Paulinho, Dejan Petkovic, Thiago Silva, Roberto Assis ve Diego Souza'nın da söz konusu sistemle bağlantılı olarak isimlerinin geçtiği belirtildi.

Ancak haberde adı geçen tüm isimlerin usulsüzlük yaptığının kesinleşmediği, soruşturmanın lisans sürecini kapsadığı vurgulandı.

MANCUSO İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşan Alejandro Mancuso ise tüm iddiaları reddetti.

Eski Arjantinli futbolcu, "Bunları onlara sormalısınız. Bana nasıl yapıldığını sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, bundan başka bir şey yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Diego Maradona'nın yardımcılığını da yapan Mancuso'nun, ses kayıtlarında ise farklı lisans paketlerinden söz ettiği öne sürüldü.

FELİPE MELO ŞÜPHELENİNCE PARASINI GERİ ALMIŞ

Soruşturmada adı geçen isimlerden Felipe Melo, süreçten şüphelenmeye başladığını ve daha sonra ödediği parayı geri aldığını açıkladı.

Brezilyalı eski futbolcu, "Yüz yüze dersleri sormaya başladığımda ve Mancuso bir türlü tarih belirlemediğinde lisansların sahte olabileceğini düşündüm. Burada bir yanlışlık var dedim. İlk yaptığım şey bunları sosyal medya hesaplarımdan kaldırmak oldu. Ardından paramı geri istedim." dedi.

Melo, lisans belgelerini eğitimlere katılmadan almasının da şüphelerini artırdığını belirterek, "Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir." ifadelerini kullandı.

DIEGO SOUZA: "SONUÇLARINDAN ÇOK KORKUYORUM"

Skandalda adı geçen Diego Souza da yaşadığı hayal kırıklığını açık sözlerle anlattı.

Brezilyalı eski futbolcu, "Bu durum beni çok üzdü. Mancuso gibi önemli biri bizi neden böyle bir duruma sokar? Sonuçlarından çok korkuyorum. Ben asla belge sahteciliği gibi bir işe girmezdim." dedi.

Souza ayrıca, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine devam etmek amacıyla bu programa katıldığını düşündüğünü ancak yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

POLİS BASKINIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İddiaların temelini oluşturan süreç, 2025 yılında gerçekleştirilen bir polis operasyonuyla gündeme geldi.

Operasyonda, Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği'nde (ATFA) daha önce görev yapmış bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda lisans belgesinin ele geçirildiği belirtildi.

ATFA ise yaptığı açıklamada, Mancuso'nun kurumu temsil etmek için hiçbir zaman yetkilendirilmediğini duyurdu ve soruşturmaya konu olan belgelerin sahte olduğunu açıkladı.

FUTBOL DÜNYASI GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Brezilya ve Arjantin futbolunda büyük yankı uyandıran lisans skandalı, yalnızca Güney Amerika'da değil Avrupa'da da dikkatle takip ediliyor. Özellikle Alex de Souza, Felipe Melo ve Diego Lugano gibi futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerin dosyada yer alması, soruşturmanın etkisini daha da artırmış durumda.