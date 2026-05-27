Ahmet Nur Çebi sürprizi! 2 kez görüşmüş: Geri mi dönüyor?

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çebi'nin futbol dünyasına geri dönüş hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Çebi'nin TFF 3. Lig ekibi Altay'la ilgilendiği öğrenildi.

Daha önce 2023 yılında da İzmir temsilcisiyle ismi anılan Ahmet Nur Çebi'nin, son dönemde İstanbul'da Altay Başkanı Sinan Kanlı ile 2 kez bir araya geldiği belirtildi.

LİG BİTİNCE TEKRAR GÖRÜŞTÜLER

Ahmet Nur Çebi'nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim” mesajını verdiği kaydedildi.

İzmir ekibinin ligde kalmasının ardından Çebi ve Kanlı'nın yeniden bir araya geldiği, ancak toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

Öte yandan, 1 milyar TL borcu bulunan Altay'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın, İzmir'de maddi gücü yüksek dört iş insanını yönetiminde yer almaları konusunda ikna ettiği de ileri sürüldü. (DHA)

