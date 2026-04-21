Altay seçime gidiyor: Kongre tarihi belli oldu

3. Lig'de oynadığı son maçta kalmayı başaran Altay'da kongre tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar, yeni yönetimini belirleyecek.

3. Lig 4. Grup'taki son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da yönetim olağanüstü genel kurul tarihini belirledi.
Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs Pazartesi günü yeni yönetimini belirleyecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre, siyah-beyazlı kulübün son 1 yıldaki 3'üncü genel kurulu olacak. İzmir temsilcisinde 28 Mayıs 2025'te Yüksel Gürüz başkanlığa seçilmiş, 2 ay sonra üyelerin başlattığı imza kampanyası nedeniyle istifa etmişti.

SİNAN KANLI BIRAKMIŞTI

Altay'da 23 Ağustos 2025'te yapılan olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan Sinan Kanlı, mali sorunlar nedeniyle sezon ortasında görevi bırakma kararı aldı. Kulüpte 26 Aralık 2025'te yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca yönetim görevde kalıp sezonu tamamladı. Son kongrede aday çıkmaması nedeniyle zorunlu yapılacak bu seçimde Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Kanlı, Afyonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene daha farklı bir planlama ve yapılanma ile güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi. (DHA)

