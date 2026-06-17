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Halk TV Spor Ahmet Çakar'dan olay milli takım iddiası: Sevmiyorlar gıcık kapıyorlar

Ahmet Çakar'dan olay milli takım iddiası: Sevmiyorlar gıcık kapıyorlar

Milli takımın, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları sürerken Ahmet Çakar'dan flaş bir Hakan Çalhanoğlu iddiası geldi. Çakar, takımdaki bazı futbolcuların Çalhanoğlu'nu sevmediğini öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar'dan olay milli takım iddiası: Sevmiyorlar gıcık kapıyorlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimiz ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olunca ortalık karıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKIŞI

Mağlubiyetin getirdiği hayal kırıklığıyla birlikte Montella ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi haline gelirken Ahmet Çakar'dan flaş bir çıkış geldi.

A Spor Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar, milli takım kampındaki bazı futbolcuların, kaptan Hakan Çalhanoğlu'yla sorun yaşadığını öne sürdü.

Ahmet Çakar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hakan Çalhanoğlu denen şahıstan neredeyse tüm oyuncular nefret ediyor. Aldığım bilgi net. Arizona'da bulunan milli takım kampındaki oyuncuların çok büyük bir kısmı Hakan Çalhanoğlu adlı şahıstan uyuz oluyorlar. Hadi nefret iddialı olur. Gıcık kapıyorlar. Sevmiyorlar, hoşnut değiller.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar Milli Takım Hakan Çalhanoğlu
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