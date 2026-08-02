Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray iddiası: "İşin içinde başka iş var!" dedi ve açıkladı

Galatasaray, transferde sessiz kalmasıyla eleştirilirken, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan çok çarpıcı iddialar geldi.

Çakar, Galatasaray'ın transfer yapmamasının içinde başka bir iş olduğunu ileri sürdü.

"PARALAR MI KESİLDİ?"

Ahmet Çakar, "Galatasaray transferde sessizliğini koruyor. Bunun için de çok fazla eleştiri var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz. Geçen yıllarda olduğu gibi 'Fırtınadan önceki sessizlik' diyebilir miyiz?" sorusuna Sabah'taki habere göre şu cevabı verdi:

"Gönül ister ki Galatasaray'ın bu patolojik sessizliği futbolun doğruları ile paralel olsa. Yani diğer bir değimle bekleyip bekleyip en doğru transferi, nokta transferi yapmak olsa. Fakat bu işin içinde başka bir iş var. Görünün o ki bir boş vermişlik havası hakim. Eğer bunun futbolun dinamikleriyle bir ilgisi yoksa Galatasaray'a bir cismin yaklaştığının haberi mi alındı yada geçen yıllarda 'isminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar' takiyesi ile gelen paralar mı kesildi? Dedim ya Galatasaray'da yıllardır süregelen hep bir flu tablo hakim. Bekleyeceğiz, ne olacak göreceğiz."