Galatasaray bunu beklemiyordu: Yaşanan gelişme planları bozdu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalacağını düşünerek yeni sezon planlamasını ona göre yaptı.

Ancak yaşanan gelişme sonrası Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali doğdu ve sarı-kırmızılıların planı bozuldu.

30 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Haberde İngiliz takımları ve Monaco'nun sözlü olarak Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisini Galatasaray'a bildirdiği aktarıldı.

Galatasaray ise milli futbolcunun satışından en az 30 milyon euro bekliyor.

RAFAEL LEAO DETAYI

Sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığında Rafael Leao transferine yoğunlaşacak.

Galatasaray'ın Milan'a 5 milyon euro artı isteğe bağlı satın alma opsiyonlu kiralama önerdiği ifade edildi.

İtalyan ekibinin ise 40 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olmasını istediği yazıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 12 gol atarken 14 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan milli futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.