Galatasaray açıkladı: Yeni sözleşmeye imzayı attı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre geçen sezon Galatasaray Daikin kadrosuna katılan Wang, bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.

2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Wang, Galatasaray Daikin ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

WANG YUANYUAN'IN KARİYERİ

1997 doğumlu ve 1.96 metre boyundaki Wang Yuanyuan, profesyonel kariyerine Çin'in köklü kulüplerinden Tianjin Bohai Bank'ta başladı. Yaklaşık 10 sezon boyunca formasını giydiği kulüpte büyük başarılara imza atan başarılı orta oyuncu, 7 Çin Ligi ve 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanı sıra birçok kez "En İyi Orta Oyuncu" seçilirken, blok ve servis performanslarıyla da bireysel ödüllerin sahibi oldu.

Çin Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Wang Yuanyuan, uluslararası arenada önemli organizasyonlarda görev aldı. Asya Oyunları ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan başarılı voleybolcu, 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazanan kadroda yer aldı. Ayrıca 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin Milli Takımı'nı temsil ederek üst düzey turnuva deneyimi edindi.

2025 yılında Galatasaray Daikin ile bir yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giymeye başlayan Wang Yuanyuan, kısa sürede takıma uyum sağlamayı başardı. Sezon boyunca blok etkinliği, hücum yüzdesi ve file önündeki etkili performansıyla sarı-kırmızılı ekibin önemli kozlarından biri haline geldi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa kupalarında da forma giyen Çinli orta oyuncu, kritik karşılaşmalarda ürettiği sayılarla Galatasaray'ın başarısına önemli katkı sundu. Özellikle blok savunmasındaki istikrarı ve hızlı hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Wang Yuanyuan'ın, yeni sezonda da Galatasaray Daikin'in en önemli silahlarından biri olması bekleniyor.