Ahmet Çakar: Kırmızı vermesi gerekirdi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, "Kırmızıyı kendisinin vermesi gerekirdi" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın ilk yarıda çok iyi oynadığını belirten Çakar, Sabah'taki yazısında golün ilk yarının sonunda Abdülkerim ile duran bir toptan geldiğini, öyle kafa vurmanın kolay olmadığını ifade etti.

"ALLAH'TAN PORTEKİZLİ VAR"

Çakar, şöyle devam etti:

"İkinci yarı yine Galatasaray rahat başladı ta ki ilk baskıyı yiyene kadar. Bir hata, Torreira son adamdan oyundan atıldı, hemen ardından da Kasımpaşa Abdülkerim'in, hemen yanındaki adama rahatlıkla vurdurmasıyla beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Osimhen oyuna girdi, aslında galibiyet golünü o atabilirdi ama gecenin yıldızı Yunan kaleci yine kurtardı. Hayat öpücüğünü Barış Alper verdi. Jakobs soldan kesti, 4 Kasımpaşalı futbolcu topu çıkaramadılar ve Barış Alper çok iyi köşeye vurarak şampiyonluk yarışında G.Saray'ın soğuk bir duş yaşamasını engelledi. Lemina da ağları bularak noktayı koydu. Hakem Halil Umut Meler, oyunun genelinde iyiydi ama kırmızı kartı kendisi vermesi gerekirdi. Bariz gol şansı çok açıktı ama Torreira'yı atamadı. Allah'tan kenarda Portekizli VAR hakeminin uyarısıyla doğru karar, yani kırmızı kart geldi."