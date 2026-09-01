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Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu ve skorunu açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

İKİ TAKIM AYNI PUANDA

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, averajla Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde 3. sırada yer alıyor.

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AHMET ÇAKAR'DAN DERBİ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair tahminde bulundu.

Maçın skoruna kadar veren Ahmet Çakar, ''1-0 Fenerbahçe kazanır'' ifadelerini kullandı.

4. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de 4. hafta maçları şu şekilde:

4 Eylül Cuma

  • 20.00 Başakşehir-Galatasaray

5 Eylül Cumartesi

  • 17.00 Erzurumspor FK-Konyaspor
  • 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

6 Eylül Pazar

  • 17.00 Kasımpaşa-Amedspor
  • 17.00 Çorum FK-Eyüpspor
  • 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
  • 20.00 Kocaelispor-Samsunspor

7 Eylül Pazartesi

  • 20.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor
  • 20.00 Göztepe-Gaziantep FK
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Ahmet Çakar
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