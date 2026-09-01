Halk TV Spor Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu ve skorunu açıkladı.