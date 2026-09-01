Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu ve skorunu açıkladı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.
İKİ TAKIM AYNI PUANDA
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan topladı.
Siyah-beyazlılar, averajla Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde 3. sırada yer alıyor.
AHMET ÇAKAR'DAN DERBİ TAHMİNİ
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair tahminde bulundu.
Maçın skoruna kadar veren Ahmet Çakar, ''1-0 Fenerbahçe kazanır'' ifadelerini kullandı.
4. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de 4. hafta maçları şu şekilde:
4 Eylül Cuma
- 20.00 Başakşehir-Galatasaray
5 Eylül Cumartesi
- 17.00 Erzurumspor FK-Konyaspor
- 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
6 Eylül Pazar
- 17.00 Kasımpaşa-Amedspor
- 17.00 Çorum FK-Eyüpspor
- 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
- 20.00 Kocaelispor-Samsunspor
7 Eylül Pazartesi
- 20.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor
- 20.00 Göztepe-Gaziantep FK
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi