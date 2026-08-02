Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinin golcüsünden Fenerbahçe açıklaması

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Hull City ve Kasımpaşa karşı karşıya gelirken, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Hull City’nin maçtaki tek golünü atan Oli McBurnie, maçtan sonra Fanatik’e açıklamalarda bulundu.

‘’ONLARDAN ETKİLENDİK’’

Süper Lig ve Kasımpaşa hakkında neler söylersin? sorusunu yanıtlayan McBurnie, ‘’Evet iyiydi. Geçen hafta Slovenya’daydık. Konyaspor ve Rizespor ile oynadık. Tüm takımlar iyiydi ve onlardan etkilendik. Bizim için iyi bir sezon öncesi tur oldu’’ ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI SÖZLERİ

‘’Başkan Acun Ilıcalı’ya ne söylemek istersin’’ sorusuna ise, ‘’Acun onun hakkında ne hissettiğimi biliyor. Gerçekten takımı çok önemsiyor ve diğer oyunculara önem veriyor. Onu takdir ettiğimizi biliyor. Umarım bu sezon daha fazla başarı elde edebilir. Geçen sezonki gibi’’ dedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Başarılı golcü, ‘’Türk kulüplerinden hangisini seviyor ve takip ediyorsun?’’ sorusuna yanıt olarak, ‘’Acun Ilıcalı muhtemelen Fenerbahçe dememi isterdi. O halde bastır Fenerbahçe!’’ yorumunu yaptı.